Euro
7.40
Dolar
6.77
BIST 100
97,938.04
Altın
1,726.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 14.04.2020
TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı
Astaş Holding'ten Sağlık Bakanlığı'na 'koronavirüsle mücadele' desteği
Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü
ABD'den tükürük bazlı Kovid-19 testine onay
Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı

Benzer haberler

Astaş Holding'ten Sağlık Bakanlığı'na 'koronavirüsle mücadele' desteği

Astaş Holding'ten Sağlık Bakanlığı'na 'koronavirüsle mücadele' desteği

Tayvan'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü

İstanbul Valisi Yerlikaya, kaymakamlarla pandemi çalışmalarını değerlendirdi

İstanbul Valisi Yerlikaya, kaymakamlarla pandemi çalışmalarını değerlendirdi

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı
TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması

TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması