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Ekonomi

Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin ilk çeyrek karı yüzde 60 arttı

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Tayvan merkezli TSMC'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı piyasa beklentilerini aşarak yüzde 60,3 yükselişle 361,6 Tayvan doları oldu.

Nuran Erkul Kaya  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin ilk çeyrek karı yüzde 60 arttı

Londra

Şirketin yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarına göre, bu yılın ilk üç ayındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 arttı.

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TSMC'nin bu dönemdeki karı da piyasa beklentilerinin üzerine çıktı ve yüzde 60,3 yükselerek 361,6 Tayvan doları (11,12 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Şirketin yüksek kar artışında, dünyada yapay zeka uygulamalarında kullanılan yarı iletkenlere yönelik artan talep etkili oldu.

TSMC'nin en büyük müşterileri arasında ABD'nin büyük yapay zeka ve teknoloji şirketleri Apple, Nvidia, AMD, Broadcom ve Qualcomm yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal ürünlere yönelik sert tarifeler açıklarken, TSMC, geçen ay, ABD'de yarı iletken tesisleri kurmak için 100 milyar dolar yatırım yapacağını ve böylece ülkede devam edenlerle birlikte toplam yatırımlarının 165 milyar dolara ulaşacağını duyurmuştu.

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