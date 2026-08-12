Türkiye genelinde tavuk eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.

Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 14,7 arttı Türkiye genelinde tavuk eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 232 bin 238 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,7, bir önceki aya göre yüzde 14,8 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1 azalırken, yıllık bazda yüzde 21 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 838 milyon 966 bin tavuk yumurtası üretildi.

Haziranda kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 14,4 yükselişle 123 milyon 325 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi yüzde 0,3 arttı.