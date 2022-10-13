Dolar
18.59
Euro
18.04
Altın
1,674.12
ETH/USDT
1,277.40
BTC/USDT
19,020.00
BIST 100
3,542.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul’da Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla düzenlenen toplantıda konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de partisinin "Kadın Buluşmaları" programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Tavuk eti üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 215 bin 865 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 5,1 yükselişle 1 milyar 685 milyon adede çıktı.

Göksel Yıldırım   | 13.10.2022
Tavuk eti üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 215 bin 865 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,1, aylık bazda yüzde 14,4 arttı.

Türkiye'de ağustosta 1 milyar 684 milyon 858 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 5,1, aylık yüzde 7,5 artış kayıtlara geçti.

Ağustosta 121 milyon 95 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 11 arttı.

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 15,7 artarak 5 bin 529 tona yükseldi.

Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 10,8, tavuk eti üretimi yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 artış kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Adalet Sistemleri Raporu'nda Türkiye'nin iyi hizmet örneklerine yer verildi
Türkiye’yi 8 ayda en çok Alman, Rus ve İngiliz turist ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı

Benzer haberler

Tavuk eti üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Tavuk eti üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı

Eylülde fiyatı en fazla artan 'üniversite eğitimi' oldu

Türkiye geçen yıl 34,8 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı

Türkiye geçen yıl 34,8 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet