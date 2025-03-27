Dolar
37.99
Euro
40.94
Altın
3,029.40
ETH/USDT
2,024.50
BTC/USDT
87,300.00
BIST 100
9,649.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tasarruf finansman şirketleri "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar" kapsamına alındı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin, "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK)" kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Mert Davut  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Tasarruf finansman şirketleri "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar" kapsamına alındı

Ankara

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca BDDK düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin KAYİK kapsamına alınmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi
Türkiye ve dünya gündemi
Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Benzer haberler

Üretici-ihracatçı belgesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Üretici-ihracatçı belgesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Tasarruf finansman şirketleri "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar" kapsamına alındı

Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin çalışma esasları düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin ölçülmesi için numune alma kriterleri belirlendi

Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin ölçülmesi için numune alma kriterleri belirlendi
SGK'nin geri ödeme listesine 5'i kanser ilacı 16 ilaç daha alındı

SGK'nin geri ödeme listesine 5'i kanser ilacı 16 ilaç daha alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet