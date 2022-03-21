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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta yıllık yüzde 57,26, aylık yüzde 10,12 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ocakta yıllık bazda yüzde 57,26, aylık bazda yüzde 10,12 artış gösterdi.

Arife Yıldız Ünal   | 21.03.2022
Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta yıllık yüzde 57,26, aylık yüzde 10,12 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,35 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,99, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 10,57 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,1, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 60,78 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 9,4 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 16,34 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 153,34 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 101,14 ile enerji ve yağlar olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,42 ile malzemeler ve yüzde 4,06 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 37,91 ile enerji ve yağlar ve yüzde 17,06 ile bina bakım masrafları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 8,41 ile tohum ve dikim materyali olarak gerçekleşti.

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