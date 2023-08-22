Dolar
27.20
Euro
29.75
Altın
1,901.29
ETH/USDT
1,667.60
BTC/USDT
26,099.00
BIST 100
7,865.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,46, yıllık yüzde 27,7 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,46, yıllık bazda yüzde 27,7 artış gösterdi.

Mustafa Çalkaya  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,46, yıllık yüzde 27,7 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,36 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,85 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,06, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,65 artış gerçekleşti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 78,75 ile malzemeler, yüzde 74 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Geçen yılın aynı ayına göre göre azalış gösteren tek alt grup yüzde 12,85 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Geçen aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 0,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 1,5 ile tohum ve dikim materyali olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,41 ile veteriner harcamaları, yüzde 8,9 ile enerji ve yağlar olarak sıralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trafiğe temmuzda 232 bin 253 aracın kaydı yapıldı
Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 6 derece artacak
Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
PMYO Giriş Sınavı müracaat, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri açıklandı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Benzer haberler

Trafiğe temmuzda 232 bin 253 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe temmuzda 232 bin 253 aracın kaydı yapıldı

İş gücü girdi endeksleri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,3 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,46, yıllık yüzde 27,7 arttı

Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 2,2 arttı

Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 2,2 arttı
TÜİK haziran ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

TÜİK haziran ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 0,6 arttı

Sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 0,6 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet