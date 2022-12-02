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Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 48 milyon 143 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Zeynep Canlı   | 02.12.2022
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılıyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "48 milyon 143 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, hayvan genetik kaynakları koruma desteğinin 32 milyon 585 bin 20 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin de 15 milyon 557 bin 980 lira olduğu kaydedildi.

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