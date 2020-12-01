Euro
9.37
Dolar
7.83
BIST 100
1,305.60
Altın
1,788.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek

Tarımsal yayın ve danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara, bir tarım danışmanı için 46 bin lira destek verilecek.

Zeynep Canlı,Mustafa Çalkaya   | 01.12.2020
Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme (TYDD) Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TYDD'den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, tebliğin yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvuracak.

Söz konusu destek için başvuran kişi ve kuruluşlara, uygulama esaslarında belirlenen işletme sayısının yüzde 80'inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bir tarım danışmanı için 46 bin lira ödeme yapılacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak.

Tarımsal işletmelere 12 aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, istihdam ettiği tarım danışmanını 12 aylık hizmet sunumu süresince birden fazla değiştiren kuruluşlar TYDD'den yararlanmayacaklar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 geçiren hastaların akciğerleri ksenon gazı kullanılarak yeni bir yöntemle tarandı
Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler uygulanmaya başlıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 589 bini aştı
Pakistan'da Kovid-19 vaka artışları sürüyor
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi

Benzer haberler

Su ürünleri destekleri başvuruları için son gün 25 Aralık

Su ürünleri destekleri başvuruları için son gün 25 Aralık

Tarımsal danışmanlık hizmet için 46 bin lira destek verilecek

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığından ‘Katar ile su paylaşımı iddialarına’ yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığından ‘Katar ile su paylaşımı iddialarına’ yanıt
Türkiye'nin "Biyolojik Çeşitlilik Haritası" oluşturuldu

Türkiye'nin "Biyolojik Çeşitlilik Haritası" oluşturuldu
TÜBİTAK 11 personel alacak

TÜBİTAK 11 personel alacak