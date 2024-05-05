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Ekonomi

Tarımsal atıklar TÜBİTAK MAM projesiyle katma değerli ürünlere dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Meyve atıklarından çevre dostu ekstraksiyon teknolojileri kullanılarak uçucu yağ, çevreye duyarlı yenilikçi üretim teknikleri kullanılarak pektin elde ediliyor." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Tarımsal atıklar TÜBİTAK MAM projesiyle katma değerli ürünlere dönüşüyor

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından projeye ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımsal atıklardan katma değerli ürünlerin elde edilmesiyle hem israfın önüne geçileceğini hem de ekonomik getiri sağlanarak yeni ürünler elde edileceğini belirten Kacır, "Türkiye'ye değer katmak için çalışan araştırmacılarımızı destekliyoruz. TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen projeyle, tarımsal atıklar çevre dostu teknolojilerle katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Projenin farklı bileşenleriyle meyve atıklarından, çevre dostu ekstraksiyon teknolojileri kullanılarak uçucu yağ, çevreye duyarlı yenilikçi üretim teknikleri kullanılarak pektin elde ediliyor. Ayrıca tarımsal atıkların biyogaz oluşum potansiyelinin artırılması ve toprak iyileştirici olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ticarileşmenin önü açılacak"

Kacır, Türkiye'nin, sahip olduğu iklim koşullarından dolayı farklı meyve türlerinin yetiştiriciliği için uygun olduğuna işaret eden ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca Erciyes Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek Meyve Islahı Projesi ile etkileşim sağlanması, elde edilecek katma değerli ürünlerin ticarileştirilmesinin önünün açılması hedefleniyor. Daha yeşil bir gelecek adına, hayatın her alanında sıfır atık hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

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