Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar belli oldu Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.

Alımda 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Gemi adamları istihdamı için KPSS puanı aranmayacak, uygulamalı sınav yapılacak.

Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.

İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından bu istihdamı "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurmuştu.