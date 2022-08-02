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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından Riva sahilinde telef olmuş 2 büyükbaş hayvana ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul-Beykoz'daki Riva sahilinde son 2 günde 2 telef olmuş büyükbaş hayvanın denizden çıkarıldığını ve bunların uygun gömü alanı oluşturulduktan sonra kireçlenerek gömüldüklerini bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 02.08.2022
Tarım ve Orman Bakanlığından Riva sahilinde telef olmuş 2 büyükbaş hayvana ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hayvanların Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, AFAD Koordinatörlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin ortak çalışmasıyla Riva Elmasburnu sahilinden tekneyle 2. koya çekildikleri belirtildi.

Açıklamada, hayvanlarda yapılan incelemede, kimliklendirme adı altında herhangi bir küpelerinin olmadığının, hatta küpe deliklerinin bulunmadığının, vücutlarının aşırı şiştiğinin, kemiksel dokularda aşırı yumuşama olduğunun, deri bütünlüğünün yer yer bozulduğunun, kokuşmanın ileri safhada olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Hayvanların ölümlerinin üzerinden 15-20 gün geçtiğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvan ırklarından şarole ve simental oldukları, cinsiyetlerinin erkek olduğu tespit edilmiştir. Bölge halkı tarafından Emniyet Müdürlüğü veya Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne herhangi bir kayıp ve çalıntı ihbarı yapılmadığından hayvanların gemiden düşme ya da atılma ihtimalleri düşünülmektedir. Telef olan hayvanlar, Riva Elmasburnu sahil kıyısından tekne ile 2. koya çekilmiştir. Uygun gömü alanı oluşturularak, kireçlenerek gömülmüştür."


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