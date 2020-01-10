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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında geçen yıl 796 projeye 258 milyon lira hibe sağladıklarını açıkladı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.01.2020
Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini bildirdi.

Kırsal kalkınmayı, üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarına işaret eden Pakdemirli, "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal bölgelere yapılan yatırımları destekliyoruz. Bu yatırımların hayata geçmesiyle kırsaldan kente göçün önlenmesini, kadın ve gençlerimizin iş hayatında daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda geçen yıl Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile 796 projeye 258 milyon lira hibe sağladık. Program kapsamında 2006-2019 yıllarında ise 11 bin 73 projeye toplamda 3 milyar lira hibe desteği verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu projelerin 5 bin 611'inin yeni tesis, 4 bin 777'sinin kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, 685'inin ise tamamlama projesi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, verdikleri hibeler sayesinde 97 bin istihdam yaratıldığını aktardı.

Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında da 2019 yılı içinde 334,1 milyon lira kamu katkısı içeren yatırımın tamamlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Verilen bu katkıyla geçen yıl 1246 adet tarımsal işletme faaliyete geçti. Faaliyete geçen bu tarımsal işletmeler ile 3 bin kişiye istihdam sağlandı. IPARD kapsamında 2011-2019 yıllarında ise 3 milyar 952 milyon lira kamu katkısı içeren yatırım tamamlanarak, 13 bin 366 işletme faaliyete geçti ve 66 bin kişiye istihdam sağlandı."

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