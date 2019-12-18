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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemiz yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmamaktadır

Tarım ve Orman Bakanlığından, Türkiye'de yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılmadığı, şeker ithalatının, sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanıldığı bildirildi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 18.12.2019
Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemiz yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapmamaktadır

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" başlığıyla bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'de yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılmadığı belirtilerek, "Şeker ithalatı, sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanılmaktadır. 2018 yılında yapılan 82,9 milyon dolar değerindeki 201 bin ton ithalata karşılık, 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İthal edilen 1 ton şekerin 22,5 kat değer kazanarak şekerli mamul bünyesinde ihraç edildiğin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yöntem ile ülkemiz katma değer oluşturmakta, şekerli mamul ihracatçılarımız dünya ile rekabet etmekte ve ilave döviz girdisi sağlanmaktadır.
Özellikle belirtmek gerekir ki, ülkemizde 2018-2019 pazarlama yılında pancar şekeri tüketimi, rekor kırarak 2 milyon 455 bin tona ulaşmıştır. Vatandaşlarımız tarafından tüketilen şekerin tamamı da yurt içinde üretilmektedir."

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