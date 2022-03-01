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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

Enes Duran   | 01.03.2022
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

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