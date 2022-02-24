Tarım ve Orman Bakanlığı: 2022 hububat üretiminde olumlu beklentilerle birlikte gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemekte
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ile ilgili, "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir." ifadesi kullanıldı.
Ankara
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