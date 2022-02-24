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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı: 2022 hububat üretiminde olumlu beklentilerle birlikte gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemekte

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ile ilgili, "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 24.02.2022
Tarım ve Orman Bakanlığı: 2022 hububat üretiminde olumlu beklentilerle birlikte gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemekte

Ankara

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