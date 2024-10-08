Dolar
34.28
Euro
37.65
Altın
2,648.10
ETH/USDT
2,435.00
BTC/USDT
62,550.00
BIST 100
9,134.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı 1,2 ton canlı kum midyesine el koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeden çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı kum midyesi (akivades) ve yabancı plakalı araca el konulduğunu bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı 1,2 ton canlı kum midyesine el koydu

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Yasa dışı yollardan Türkiye'den çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı akivadese ve yabancı plakalı bir araca el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "Bulgar uyruklu bir kişiye de 524 bin 960 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İŞKUR, 9 ayda 1 milyon 80 bin 189 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
İstanbul'un barajlarındaki doluluk ortalama yüzde 36,48'e kadar indi
AFAD Başkanı Memiş: Bina Deprem Yönetmeliği'nin çalışmalarını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 79 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı 1,2 ton canlı kum midyesine el koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı 1,2 ton canlı kum midyesine el koydu

Araziye atık bıraktıkları belirlenen Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine para cezası

Hastane yolunda kesilen radar cezasını mahkeme iptal etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet