Tarım ve Orman Bakanlığı 1,2 ton canlı kum midyesine el koydu
Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yollardan ülkeden çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı kum midyesi (akivades) ve yabancı plakalı araca el konulduğunu bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Yasa dışı yollardan Türkiye'den çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı akivadese ve yabancı plakalı bir araca el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "Bulgar uyruklu bir kişiye de 524 bin 960 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.