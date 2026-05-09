Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yılda 2 milyar adet süs bitkisi üretiyoruz Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son dönemde yılda 2 milyar adet süs bitkisi üretiyoruz, yaklaşık 140 milyon dolara yakın gelir elde ediyoruz." dedi.

Yumaklı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünün arazisinde yer alan ve Türkiye florasında bulunan soğanlı bitkilerin korunup çoğaltıldığı geofit (soğanlı, rizomlu, yumrulu bitki) bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.

Bitkilerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anneler Günü öncesinde ziyaret ettiği çiçek kenti Yalova'da annelerin gününü kutladı.

Türkiye'nin çiçekçilik konusunda son dönemlerde öne çıkmaya başladığını anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Son dönemde yılda 2 milyar adet süs bitkisi üretiyoruz, yaklaşık 140 milyon dolara yakın gelir elde ediyoruz. Tabii bu alan da özellikle tecrübe istiyor. Avrupa'daki rakiplerinizle bir rekabet içerisindesiniz. Türkiye, artık bu anlamda rekabetin bütün dezavantajlarını kendi lehine çevirebilecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmuş durumda. Bu sektörün başka özelliği de istihdam açısından son derece önemli. İşte doğrudan 100 bin, dolaylı 500 bin civarında bir istihdam sağlıyor. Bu da son derece kıymetli."

"Yalova, orkidenin neredeyse yarısını üretiyor"

Bakan Yumaklı, Türkiye'de süs bitkiciliğinin başladığı yerin Yalova olduğunu söyledi.

Yalova'nın süs bitkiciliğini Türkiye'ye öğrettiğini anlatan Yumaklı, şunları ifade etti:

"Yalova da süs bitkilerinde her ne kadar Türkiye'ye öğrettiyse de şu anda dördüncü sırada. Bu da bu sektörün Türkiye'nin diğer illerinde de nasıl geliştiğini gösteren önemli bir husus. Aynı zamanda Yalova, orkidenin neredeyse yarısını üreten bir ilimiz yani pek çok konuda hem iklimi itibarıyla hem bilgi ve tecrübe itibarıyla bütün bu özelliklere sahip. Bakanlığımızın, TİGEM'in 1500 dönümlük arazisini süs bitkileri üreten 40 firmaya 29 yıllığına kiraya vermiş durumdayız. Bu da özellikle bu sektörün gelişmesine önemli etki etmiş oldu. Tabii su ihtiyacı var. Devlet Su İşlerimiz de bu su ihtiyacını farklı gölet ve sulama sistemleriyle karşıladı."

"Geofit merkezi son derece önemli"

İbrahim Yumaklı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ndeki geofit merkezini akademisyenlerin, bu konuda eğitim görenlerin ya da ilgi duyanların mutlaka görmesi gerektiğini vurguladı.

Merkezin geofit çeşitliliği açısından son derece zengin olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Sadece bunları tespit etmek, bunları bulmak, çıkarmak ve bu gibi merkezlerdeki, geofit merkezi bu açıdan son derece önemli. Bir uzman arkadaşımız, Türkiye'de yaklaşık 450 bin kilometre yol katederek, Türkiye'nin bütün illerini gezerek orada literatüre girmemiş ama halihazırda var olan o bitki türlerini tespit edip, buraya getirip burada da onların çoğalmasını sağlamış durumda. Dünyanın çevresini 11 kez dolaşmış demektir yani aslında adanmış bir ömrü ifade ediyor. Ülkemizin güzellikleri her açıdan belki de ifade edilemeyecek kadar çok büyük kıymete sahip. İşte biz de tam bu anlamda Bakanlığımızın bir diğer önemli sorumluluğu olarak ülkemizdeki biyoçeşitliliği tespit etmek, bunları kayıt altına almak, bunların sürdürülebilir şekilde çoğaltılabilmesini gerçekleştirmek adına çalışıyoruz."

Gen bankasında 1200 türün bulunduğunu, çoğaltma ve melezleme çalışmalarının yapıldığını belirten Yumaklı, yapılacak işbirlikleriyle bunların özel sektör tarafından yaygınlaştırılmasının da sağlanmaya gayret edildiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, temmuz ve ağustos ayları dışında halkın geofit merkezini ziyaret edebileceğini dile getirerek, "Çiçekleri konuştuk. Gittiğimiz her yerde çiçekleri gördük, kokladık ama şimdiden dünyanın bütün güzellikleri ve ülkemin en güzel çiçekleri annelere gelsin diyorum. Şimdiden tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.