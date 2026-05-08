Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Üretim planlamalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumakl, hayvansal, bitkisel ve su ürünleri ile ilgili üretim planlamasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Yumaklı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sektör Paydaşları Toplantısı'nda, tarım, orman ve suyun dünyada stratejik önem taşıyan bir değerler bütünü olduğunu söyledi.

Gıda arz güvenliği, su, yeşil vatan kavramlarının bir ülkenin stratejik öncelikleri arasına girdiğini belirten Yumaklı, "Türkiye, büyük bir ülke. Sahip olduğu değerler itibarıyla her sektörde olduğu gibi son 23 yılda, tarım ve orman sektöründe de dayanıklılığı, gelişmeyi, verimliliği ve kaliteyi önceleyen politikaları her zaman için gündeminde tutmuş ve bu alandaki ve anlamdaki gelişmeleri, dikkatle, süreklilikle takip etmiş durumda." diye konuştu.

İklim değişikliği başta olmak üzere tüm konjonktürel etkiler ve kritik risklerle beraber gıda arz güvenliğini yönetmenin önemine değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biz bu manada suyu merkeze alan Tarımsal Üretim Planlaması'nı hayata geçirdik, 2024 yılının son çeyreğinde. 2025 yılı, ilk yılıydı. Hamdolsun hem üreticilerimizin bunu çok ciddi bir şekilde sahiplenmesi hem de bizim metodolojilerimizin, bu manada uygulamış olduğumuz programın çalışıyor olması, yönlendirici etkilerini görmemiz, birinci senenin sonunda bizlere büyük ümit vermiş durumda. Aynı ciddiyette, kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni destekleme modelimiz, uygulanan tarımsal krediler, uluslararası fonlar, bunların tamamını, Tarımsal Üretim Planlaması ile entegre edilmiş vaziyetteyiz. Üretim sezonu başında 3 yıllığına açıklanan destek modeli de bu manada öngörü açısından çiftçilerimize, üreticilerimize bir avantaj sağlamış durumda. Hayvansal üretimle alakalı 2024 yılının başında bir yol haritası açıkladık. Bu yol haritasına, herhangi bir şekilde bir ara vermeden ya da esnemeden aynı şekilde devam ediyoruz. Bunun pozitif etkilerini görmüş durumdayız."

Bakan Yumaklı, hem hayvansal üretimle ilgili üretim planlamasını hem de bitkisel üretim, su ürünleri ile ilgili üretim planlamasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "2025 yılının hem kuraklık hem zirai don açısından, bütün kategorilerde, tüm başlıklarda tarımsal üretimimizi etkilediği, bir gerçek. Ancak 2025 yılında bizlerin yüzleştiği ve karşılaştığı, ancak gıda arz güvenliği açısından sorun teşkil etmeyen bu husus, 2026 yılında inşallah bütün kayıplarımızı geri almak şeklinde zuhur edecektir. Bunun da buradan müjdesini vermiş olalım." diye konuştu.

"2026'daki kırsal kalkınma desteklerinin minimum yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilere ayırdık"

İbrahim Yumaklı, Yalova'nın tarım, orman ve su potansiyeline dikkati çekerek, kentin konumu sebebiyle de önemli olduğunu, her konuda kenti desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Aronya, kestane balı, kivi, süs bitkileri konuları ve potansiyeli olan pek çok konuda kırsal kalkınma destekleri başta olmak üzere bu ürünlerin modern şartlarda üretilmesi, pazarlanması ve marka haline gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Yumaklı, desteklerin tamamının tarımsal üretimi güçlendirme, tarımsal sanayiye hızlı geçiş sağlanması amaçlarını taşıdığını ifade etti.

Gençlerin ve kadınların tarımsal üretimde yer almasını özellikle istediklerini dile getiren Yumaklı, "Bu kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 2026 yılındaki kırsal kalkınma desteklerinin minimum yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilere ayırdık. O yüzden ülkemizdeki bütün kardeşlerimi buna başvurmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yumaklı, iklim değişikliği ve yağışların düzensizliğine değinerek, "Çok kısa sürede, çok dar alanlara ciddi yağışların düştüğünü görüyoruz. Bu, sadece bizim ülkemizde değil, farklı ülkelerde de aynı şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizlerin de özellikle taşkın konularında mutlaka taşkın koruma tesisleri yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili bir programımız var, bunu takip ediyoruz." dedi.

Yalova'nın orman ve su varlığı ile bunların yönetilmesi açısından önemli bir kent olduğunun altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bugün burada ilk kez balıkçılık ve su ürünleri alanında da mevcuttaki potansiyeli, daha ileriye taşımak adına önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bir ilk olarak Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi, Akdeniz'in en büyüğü olacak. Bugün açılışını yapacağımız tesis, Yalova'ya hayırlı, uğurlu olsun."

Yumaklı, Armutlu Kaledere Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini, Armutlu Yumrudere ve Çınarcık Ortaburun Sulaması İkmal İşi'nin tamamlandığını ve 3 bin 180 dekar arazinin sulamaya hazır hale geldiğini, Selimandra Deresi Islahı, bunun ikinci kısmı ve Sultaniye Deresi Islahı birinci kısmının yapıldığını ve bu iki merkezde taşkın kontrolü sağlandığını da sözlerine ekledi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Toplantı öncesi Yumaklı, Yalova Valiliğini ziyaret etti.