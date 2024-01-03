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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık. Desteklerimizle hayata geçirilen projelerle 13 bin 481 kişi istihdam edildi." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık"

Ankara

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