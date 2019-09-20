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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek." dedi.

Tolga Albay   | 20.09.2019
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bergama'da basın mensuplarıyla buluştu.

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