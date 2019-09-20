Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek." dedi.
İzmir
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bergama'da basın mensuplarıyla buluştu.
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