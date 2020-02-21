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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısında konuşuyor
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçi destek ödemelerine bugün başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi desteklemelerine ilişkin "Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz." dedi.

Esma Küçükşahin   | 21.02.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçi destek ödemelerine bugün başlıyoruz

Kayseri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi desteklemelerine ilişkin "Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz." dedi.

Tarımsal desteklemeler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Toplam 2 milyar 674 milyon lira ödenecek. Mazot, gübre desteği 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 lira, hububat desteği 138 milyon lira, süt desteği 184 milyon lira, kırsal kalkınma desteği 5,2 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği de 12 milyon lira olmak üzere tek seferde ödenecekleri 21 Şubat saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz." diye konuştu.

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