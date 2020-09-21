Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına için 21 liradan alıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz." dedi.
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