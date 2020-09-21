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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Etimesgut ilçesi Bağlıca Abdurrahim Karakoç ilkokulunda yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına için 21 liradan alıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 21.09.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına için 21 liradan alıyoruz

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz." dedi.

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