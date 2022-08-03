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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Merve Özlem Çakır   | 03.08.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Bakan Vahit Kirişci, AAtölye'de saat 10.00'da başlayacak Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Kirişci'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak, aafinans.com ile Twitter'dan da "@anadoluajansi" ve "@aa_finans" hesaplarından takip edilebilecek.

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