Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Bakan Vahit Kirişci, AAtölye'de saat 10.00'da başlayacak Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
Bakan Kirişci'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak, aafinans.com ile Twitter'dan da "@anadoluajansi" ve "@aa_finans" hesaplarından takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.