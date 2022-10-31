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Ekonomi

Tarım emtia fiyatları, Rusya'nın kararıyla sert yükseldi

Emtia piyasalarındaki düşüş trendi devam ederken, tarım emtia fiyatları Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından sert yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 31.10.2022
Tarım emtia fiyatları, Rusya'nın kararıyla sert yükseldi

İstanbul

Geçen hafta düşüş eğiliminin izlendiği tarım emtia fiyatlarında, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesi sonrasında bugün sert yükselişler görüldü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek, Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu.

Analistler, Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday tedarikçileri arasında yer aldığından jeopolitik risklerin özellikle tarım emtialarında sert hareketlerin görülmesine neden olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday vadeli işlem kontratları bugün yüzde 7,7 artışla 8,93 dolara kadar çıktı.

Buğday kontratlarının fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 6 değer kazancıyla 8,79 dolar seviyesinde dengelenirken, mısır yüzde 2,8 artarak 7 dolara, soya fasulyesi yüzde 1,7 artışla 14,2 dolara, pirinç yüzde 1,4 primle 0,17 dolara kadar yükseldi.

Bugün kahvede yüzde 2,5'in üzerinde, şeker ve kakaoda da yüzde 1'e yakın yükselişler görüldü.

Sabah saatlerinde yüzde 1,5 civarında yükselen pamuk fiyatı ise daha sonra düşüşe geçerek önceki kapanışın yüzde 0,1 altında dengelendi.

Analistler azalan üretim tahminlerinin de tarım emtialarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Değerli metaller ve baz metallerde düşüş eğilimi hakim

Emtia piyasalarında genel olarak resesyon endişelerinin ve merkez bankalarının sıkı para politikalarının etkileri görülüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020'den bu yana ilk kez 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösteriyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu ve altında düşüşler görüldüğünü aktardı.

Cuma günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybeden altının ons fiyatı bugün de yüzde 0,3 gerileyerek 1.640 dolara inerken, gümüşte yüzde 1,1, platinde yüzde 1,6 ve paladyumda yüzde 1,5 civarında düşüşler dikkati çekti.

Brent petrolde düşüş yüzde 2'yi aştı

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 0,5, alüminyum yüzde 1,7, nikel yüzde 1,2 ve çinko yüzde 1,5 civarında kayıplar görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 92 dolar sınırına geriledi.

Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda yeniden zemin kazanan zayıf talep endişeleri etkili oldu.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması, talep endişelerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 49,2'ye gerileyerek ekonomik aktivitenin daraldığına işaret etti.

Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme verisi ise yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin altında kaldı.





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