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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yoluyla AK Partili belediye başkanlarına hitap ediyor
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Ekonomi

Tapu ve Kadastro'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na tüm taşra teşkilatlarıyla destek vereceklerini bildirdi.

Esin Işık   | 02.04.2020
Tapu ve Kadastro'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Ankara

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de etkisini hissettiren Kovid-19 ile etkin mücadelenin, milli seferberlik halinde her alanda alınan tedbirlerle ve vatandaşların desteğiyle devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Adlı, şunları kaydetti:

"Bugün, hep birlikte Türkiye olduğumuzu gösterme, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür. Tapu ve Kadastro ailesi olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Genel Müdürlüğümüz, tüm taşra teşkilatımızla kampanyaya destek verecek. Bu itibarla tüm çalışma arkadaşlarımızın, kampanyaya hassasiyetle destek vermesini istirham ediyorum.

Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bu koronavirüs belasını yenecektir. Bu vesileyle hastalığa yakalanmış olan vatandaşlarımıza şifa dileklerimi iletiyorum."

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