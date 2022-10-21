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Ekonomi

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 21.10.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlı ve emniyetli şekilde sürdüğü belirtilerek, "Dün ve bugün olmak üzere Ukrayna limanlarından toplam 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesi kullanıldı.

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