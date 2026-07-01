Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Türkiye ile ABD arasında ticaret ve iş ilişkilerini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

TACCI ile TASC, Türkiye ve ABD arasında ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik işbirliğine gitti Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Türkiye ile ABD arasında ticaret ve iş ilişkilerini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, TACCI Başkanı Ali Koçak ve TASC Genel Sekreteri Çilem Kanca'nın yanı sıra ticaret odalarından temsilciler, bürokratlar ve iş insanlarının katılımıyla New York'taki Türkevi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

TACCI'nın ABD'de faaliyet gösteren farklı ülkelerden ticaret odaları ile Brooklyn Ticaret Odası ve New York Ticaret Odası gibi kuruluşları da bir araya getirdiği etkinlikte, TACCI ile TASC arasında mutabakat zaptı da imzalandı.

Büyükelçi Yazal, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin işbirliği kültürü olan bir ülke olduğuna işaret ederek, Türkevi'nde bu çerçevede de etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

İş dünyasının sadece para kazanmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Yazal, iş ve ticaretin işbirliği ile yapılar oluşturduğunda daha iyi bir hal aldığını dile getirdi.

"Amacımız Türk toplumuna fayda sağlamak"

TACCI Başkanı Ali Koçak da Odanın çalışmalarına değinerek, amaçlarının iş insanlarına yardım etmek olduğuna dikkati çekti.

Son birkaç yılda Bangladeş, Pakistan ve Güney Kore gibi farklı ülkelerden ticaret odalarıyla mutabakat zaptı imzaladıklarına işaret eden Koçak, güvenilir ve sağlam dostluklar kurduklarını anlattı.

Koçak, oluşturdukları bu geniş ağın Türk toplumuna da fayda sağlamasını istediklerini belirterek, "Ağımızı daha genişleterek kendi toplumumuza ve iş insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz." diye konuştu.

TASC Genel Sekreteri Kanca ise Türk-Amerikan kuruluşları için bir çatı örgütü olarak hizmet vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Kanca, başta ABD ve Türkiye ilişkileri olmak üzere, tüm etnik ve uluslararası topluluklar arasındaki dostluk, iş ve toplum bağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Koçak ile Kanca, iki kuruluş arasındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptına imza attı.

Söz konusu işbirliği kapsamında taraflar, kendi üyeleri arasında doğrudan ve etkili iş ilişkileri kurmak ve geliştirmek ile karşılıklılık esasına dayalı olarak firmalar arası görüşmelerin ve yerel ağırlama faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak amacıyla birlikte çalışacak.

İki kuruluş, kendi bölgelerindeki işletmelerin, ülkelerinde veya üçüncü ülkelerde ortaklaşa iş faaliyetlerinde bulunmalarına yardımcı olacak.

Taraflar, karşılaşılan engelleri tespit edip bunların ortadan kaldırılmasına yönelik yollar bularak, ticaretin kesintisiz çift yönlü akışını sağlamak ve karşılıklı ticaret ile sanayi işbirliğinin istikrarı için çalışacak.

