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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan OPEC ve OPEC dışı ülkelere toplantı çağrısı

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında "adil bir anlaşma" sağlanması için acil toplantı çağrısında bulundu.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 02.04.2020
Suudi Arabistan'dan OPEC ve OPEC dışı ülkelere toplantı çağrısı

İzmir

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, petrol piyasasındaki dengenin yeniden sağlanması için adil bir anlaşmaya varılması hedefiyle Rusya önderliğindeki bazı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı petrol üreticisi ülkelerle acil toplantı yapılması talebinde bulunuldu.

Çağrının, Suudi Arabistan'ın bu olağanüstü durumda küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla devam eden çabaları çerçevesinde ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ricasına binaen yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşması dün sona ermişti.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüğünü belirterek petrol endüstrisi için her iki ülkenin ham petrol üretimlerini düşürmesini beklediğini açıklamıştı.

Trump açıklamasında, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüm. O da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile petrol piyasalarını görüştüğü iddiasını yalanlamış ve böyle bir görüşme yapılmadığını bildirmişti.


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