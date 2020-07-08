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Ekonomi

Süt üreticileri süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesini istiyor

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, "Sektörümüzün tüm otoritelerine, özellikle Gıda Komitesine sesleniyorum, süt üreticileri olarak ürettiğimiz sütümüze zam istiyoruz." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 08.07.2020
Süt üreticileri süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesini istiyor

Ankara

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yem sanayisi ile sütü işleyen ve mamul haline getiren süt firmalarının raf fiyatlarında artış yaptığını belirterek, "Buradan sektörümüzün tüm otoritelerine, özellikle Gıda Komitesine sesleniyorum, süt üreticileri olarak ürettiğimiz sütümüze zam istiyoruz." dedi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ocak-mart döneminde süt ve besi yem fiyatlarının artış gösterdiğini ifade etti.

Süt üreticileri olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve zamlara rağmen süt üretimine ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Keskin, çiftçilerin ve üreticilerin, tüketicilerin ihtiyaçlarını büyük emek ve mücadeleyle karşıladıklarını söyledi.

Keskin, normalleşme sürecine girildiğini, süt üreticilerinin artan girdi maliyetlerine karşılık artık ayakta durmakta zorluk çektiğini dile getirdi.

"Süt üreticileri, fedakarlıklarla, süt fiyat artışını fazlasıyla hak ettiler"

Üreticilerin artan yem ve girdi maliyetlerini karşısında zam beklemelerinin haksız olmadığını belirten Keskin, şöyle devam etti:

"Herkesin takdir edeceği gibi ülkemizin süt üreticileri, yaptıkları fedakarlıklarla, süt fiyat artışını fazlasıyla hak ettiler. Yem sanayisi ile sütü işleyen ve mamul haline getiren süt firmaları raf fiyatlarında artış yaparken ve karlılık oranlarını artırırken, üreticilerimizin kıymetle ve inanılmaz zorlu mücadeleyle ürettikleri sütü değer fiyatından satamaması oldukça üzücü. Buradan sektörümüzün tüm otoritelerine, özellikle Gıda Komitesine sesleniyorum, süt üreticileri olarak ürettiğimiz sütümüze zam istiyoruz. Üretimde maliyetleri düşürecek tedbirlerin alınması ve süt üretiminin büyük çoğunluğunu gerçekleştiren küçük aile işletmelerimizin durumlarının göz önüne alınarak süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesini tüm süt üreticilerimiz adına talep ediyoruz."

"Yem desteği üreticileri rahatlattı"

Keskin, yem fiyatlarının yükselmesiyle süt üreticisine ve besicilere destek olmak için Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan başına 65 lira yem desteği verdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Küçük aile işletmelerimiz ve üreticilerimiz bu yem desteğiyle bir nebze rahatlamıştır. Ayrıca 4 ay boyunca süt teşvik primlerinin 5 kuruş artışla ödenmesi üretim yapmamıza yardımcı olmuş ve üreticilerimizi zor günlerde mutlu etmiştir. Sayın Bakanımıza üreticilerimizin zor gününde yanında oldukları için ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."



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