Euro
9.52
Dolar
7.99
BIST 100
1,330.13
Altın
1,813.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Süt üreticileri referans fiyat için Gıda Komitesi kararını bekliyor

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Gıda Komitesinin süt fiyatlarına ilişkin tavsiye kararı almasını beklediklerini belirtti.

Mustafa Çalkaya   | 25.11.2020
Süt üreticileri referans fiyat için Gıda Komitesi kararını bekliyor

Ankara

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Gıda Komitesinin süt fiyatlarına ilişkin tavsiye kararı almasını beklediklerini belirterek, "Sütün değer fiyattan piyasaya arz edilmesi gerekliliğini söylemekten yorulduk. Her şey piyasa koşullarına göre belirlenirken süt referans fiyatları da bu şekilde tespit edilmeli." dedi.

Keskin, AA muhabirine, tarımsal üretimde girdi maliyetleri ve ürün fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi girdilerdeki artışın son yıllarda ürün fiyatlarındaki artışın çok üstünde olduğunu ifade eden Keskin, üreticilerin artık hayvanlarını yeteri kadar besleyemediğini ve bunun da verimde düşüşe sebep olduğunu söyledi.

Keskin, süt üreticilerinin beklediği referans fiyattaki artışın henüz yapılmadığını dile getirerek, "Sütün değer fiyattan piyasaya arz edilmesi gerekliliğini söylemekten yorulduk. Ülkemiz maalesef bu konuda arzuladığımız noktaya yaklaşamadı. Sütte fiyat oluşumunu etkileyen unsurlar ve bu mekanizmanın genel işleyişinde sürekli sıkıntılar yaşıyoruz. Her şey piyasa koşullarına göre belirlenirken süt referans fiyatları da bu şekilde tespit edilmeli." diye konuştu.

"Süt fiyatlarında belirgin artış bekliyoruz"

Süt hayvanlarının kesime gittiğine dikkati çeken Keskin, süt referans fiyatlarının Gıda Komitesinde değil, Tarım ve Orman Bakanlığı gözetiminde Ulusal Süt Konseyi çatısı altında belirlenmesi önerisinde bulundu. Keskin, geçmiş yıllarda olduğu gibi hızlı bir şekilde süt referans fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Süt üreticileri olarak mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaşadığımız mağduriyetten dolayı süt referans fiyatlarında belirgin bir artış beklemekteyiz. Gıda Komitesinin hızlı bir şekilde toplanarak tavsiye kararı almasını bekliyoruz. Ülkemizin üretime ihtiyacı var, üreteni desteklemek ve küstürmemek, işini yaparken karşılığını alacağı, refah içinde yaşamını sürdüreceği, ailesini geçindireceği, emeğinin karşılığını alacağı ortamın yaratılması gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AB'den Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay
Denizli'de evinde Kovid-19 tedavisi gören 93 yaşındaki kişi sağlığına kavuştu
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 469 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu

Benzer haberler

Süt üreticileri referans fiyat için Gıda Komitesi kararını bekliyor

Süt üreticileri referans fiyat için Gıda Komitesi kararını bekliyor