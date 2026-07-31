Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Yılmaz, canlı süs bitkileri ihracatının yılın ilk yarısında 100 milyon dolar civarında gerçekleştiğini, 2026'yı geçen seneye göre artışla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Süs bitkisi ihracatı yılın ilk yarısında yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Yılmaz, canlı süs bitkileri ihracatının yılın ilk yarısında 100 milyon dolar civarında gerçekleştiğini, 2026'yı geçen seneye göre artışla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, sektörün geçen yılı 160 milyon dolarlık ihracatla tamamladığını, 2026'ya ise artışla başladığını söyledi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde yaklaşık 98 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Yılmaz, bu yılın aynı döneminde ihracatın yaklaşık 100 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Sektörün yılın ilk yarısında 80'den fazla ülkeye süs bitkileri ihracatı yaptığına işaret eden Yılmaz, "Sektör geçen yıla göre az da olsa büyüme kaydetti. İlk 6 ayda canlı süs bitkileri ihracatımız 100 milyon dolar civarında gerçekleşti. Kalan dönemde de ihracatın artarak yılı iyi bir seviyede tamamlayacağını öngörüyoruz." dedi.

İlk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik artış sağlandığını aktaran Yılmaz, artışın beklentilerin altında kaldığını belirterek, Avrupa'da etkili olan aşırı sıcakların tüketimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

İhracatta en önemli pazarların Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri olduğunu ifade eden Yılmaz, Hollanda'nın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri'ne de yoğun çiçek ihracatı yapıldığını kaydetti.

Sektörde en fazla ihraç edilen ürünün karanfil olduğunu aktaran Yılmaz, Hüsnüyusuf, gerbera ve yeşil bitkilerin de ihracatta önemli paya sahip olduğunu sözlerine ekledi.