Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed eş-Şaar: Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar: "Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu. Her zaman dost olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." dedi.
Ömer Koparan, Abdulkerim Elmuhammed
09 Haziran 2026•Güncelleme: 09 Haziran 2026
Gaziantep
Eş-Şaar, “AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep” etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye'de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişki kurulması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.
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