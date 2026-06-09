Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed eş-Şaar: Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar: "Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu. Her zaman dost olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." dedi.