Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için Ulusal Eylem Planı yayımlandı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) uyumlu olarak hazırladıkları Ulusal Eylem Planı'nı yayımladıklarını bildirdi.