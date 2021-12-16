Dolar
15.66
Euro
17.72
Altın
1,796.15
ETH/USDT
4,029.40
BTC/USDT
48,053.00
BIST 100
2,278.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığı artıracak kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Sinan Uslu   | 16.12.2021
Stokçuluğa karşı caydırıcılığı artıracak kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi Fotoğraf: Fatih Kurt - AA

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti
AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor
Kovid-19 aşısında 3 aylık hatırlatma dozu uygulaması 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli

Benzer haberler

Stokçuluğa karşı caydırıcılığı artıracak kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığı artıracak kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme komisyonda yeniden görüşülecek