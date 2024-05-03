Dolar
32.32
Euro
34.79
Altın
2,302.25
ETH/USDT
3,109.70
BTC/USDT
62,758.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ın Teknik Sorumlusu Halim Okta ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu
logo
Ekonomi

Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Dilara Zengin Okay  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Washington DC

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da huzurevindeki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
"Sibergöz-36" operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı
Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Harita Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz

Benzer haberler

Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

S&P, İsrail'in kredi notunu düşürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet