ABD'li iş insanı Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu SpaceX'in Nasdaq borsasındaki ilk haftası, halka arz büyüklüğü ve piyasa değerindeki tırmanışla dikkati çekerken şirketin hisseleri bu dönemde toplam yüzde 37 değer kazandı.

SpaceX'in hisseleri borsadaki ilk haftasında yüzde 37 yükseldi ABD'li iş insanı Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu SpaceX'in Nasdaq borsasındaki ilk haftası, halka arz büyüklüğü ve piyasa değerindeki tırmanışla dikkati çekerken şirketin hisseleri bu dönemde toplam yüzde 37 değer kazandı.

Mayıs sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) halka arz başvurusu yapan SpaceX, bu ay başında da halka arz kapsamında yatırımcılara 555,6 milyon A Sınıfı adi hisse sunulacağını açıkladı.

SpaceX, hisse başına 135 dolar olarak belirlenen halka arz fiyatı üzerinden 75 milyar dolar brüt gelir elde ederken, tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.

Şirket, toplam halka arz büyüklüğüyle 2019'da 29,4 milyar dolar toplayan Suudi petrol devi Saudi Aramco ve 25 milyar dolar toplayan Çinli e-ticaret grubu Alibaba'yı geride bıraktı.

Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri de 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Nasdaq borsasında 12 Haziran'da "SPCX" koduyla işlem görmeye başlayan şirketin hisseleri yüzde 11 primle 150 dolardan açılış yaptı.

Borsadaki ilk gününde hisse fiyatı 176,52 dolara kadar çıkan SpaceX'in hisseleri, işlem gününü yüzde 19,2 artışla 160,95 dolardan tamamladı.

Şirketin piyasa değeri seans sonunda 2,1 trilyon dolara yükselirken, SpaceX dünyanın en değerli halka açık şirketleri arasında yedinci sırada yer buldu.

Halka arzın büyüklüğü 85,7 dolara ulaştı

SpaceX, 15 Haziran'da borsadaki ikinci işlem gününe de yüzde 7'ye yakın artışla başladı. Pazartesi günü şirket ilk halka arz sürecini tamamlarken, aracı kurumlara tanınan ve 83,3 milyon A grubu hisseyi kapsayan ek satış opsiyonunun tamamının kullanılmasıyla halka arzın büyüklüğü 85,7 milyar dolara ulaştı.

Yalnızca 10,7 milyar dolarlık ek satış tutarının bile Uber (8,1 milyar dolar) ve Cerebras (5,6 milyar dolar) gibi dev teknoloji şirketlerinin toplam halka arz büyüklüklerini geride bırakması dikkati çekti.

SpaceX hisseleri ikinci işlem gününde yüzde 19,6 değer kazanarak 192,50 dolara yükseldi.

Şirketin hisse fiyatı salı günü 226 dolara yaklaştı

SpaceX'in hisseleri, 16 Haziran'daki üçüncü işlem gününe de kazançla başladı. Borsa açılışından kısa süre sonra hisselerinin 225,64 dolara kadar tırmanmasıyla şirketin piyasa değeri 2,9 trilyon doları aştı.

Daha önce piyasa değeriyle Tayvanlı çip üreticisi TSMC'yi geride bırakan şirket, hisselerindeki yükselişle e-ticaret devi Amazon'un ve çok kısa süreliğine teknoloji devi Microsoft'un önüne geçti. Böylelikle SpaceX salı günü dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında 4'üncü basamağa kadar çıktı.

Piyasaların kapanışında ise yükseliş ivmesini koruyamayan şirketin hisse fiyatı, seansı yüzde 4,8 artışla 201,80 dolardan tamamladı. Gün sonunda piyasa değeri 2,66 trilyon dolar olarak kaydedilen SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında yeniden altıncı sıraya geriledi.

60 milyar dolarlık dev satın alma açıklandı

SpaceX, salı günü ayrıca yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i bünyesine katmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında SpaceX'in yan kuruluşu X67'nin Anysphere ile birleşeceği, satın alma işleminin ardından Cursor'ın tamamen SpaceX'e ait bir yan kuruluş olarak faaliyet göstereceği aktarıldı.

Cursor'a 60 milyar dolarlık öz sermaye değeri biçilirken, birleşmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. SpaceX, yakın dönemde Elon Musk'ın bir diğer yapay zeka şirketi olan xAI ile birleşmişti.

Dördüncü günde hisseler düşüş trendine girdi

SpaceX, borsadaki dördüncü işlem gününe de yaklaşık yüzde 4 kazançla başladı. Gün içinde yükselişi yüzde 6'ya yaklaşan şirketin hisseleri seans sonunda ise kazançlarını geri verdi.

Çarşamba gününü yüzde 4,9 azalışla 191,82 dolardan tamamlayan şirketin hisseleri ilk kez günlük kayıp yaşadı. Makroekonomik beklentiler ve faiz artışı endişeleriyle piyasa genelinde de satış dalgası hakim oldu.

Perşembe günü piyasalardaki ilk işlem haftasını tamamlayan SpaceX'in hisseleri seans sonunda yüzde 3,6 azalışla 185 dolar oldu. Böylelikle SpaceX hisseleri son iki gündeki değer kaybına rağmen bir haftada yüzde 37 kazanç elde etti.

Finansal veri şirketi Vanda Research'e göre, SpaceX geçen hafta cuma gününden bu yana bireysel yatırımcılar tarafından en çok satın alınan hisse senedi oldu.

Mali göstergeler piyasa değerinden farklı tablo ortaya koyuyor

Şirket Nasdaq'taki ilk haftasının sonunda 2,4 trilyon dolarlık güncel piyasa değeriyle, Nvidia (5,1 trilyon dolar), Alphabet (4,5 trilyon dolar), Apple (4,4 trilyon dolar), Microsoft (2,8 trilyon dolar) ve Amazon'un (2,6 trilyon dolar) ardından 6'ncı sırada yer aldı.

Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla ise 1,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında 11. basamakta yer buldu.

Analistler, SpaceX'in temel mali göstergelerinin mevcut piyasa değerinden oldukça farklı bir tablo ortaya koyduğuna işaret etti.

Geçen yıl Amazon'un SpaceX'ten 37 kat daha fazla gelir elde ettiğine değinen analistler, perakende devinin yalnızca bir haftada SpaceX'in yıllık gelirine yakın satış gerçekleştirdiğini vurguladı.

Analistler, Amazon'un geçen yılı yaklaşık 78 milyar dolar net karla kapatmasına rağmen SpaceX'in yıllık milyarlarca dolar zarar açıklamaya devam ettiğine dikkati çekerek şirketin hisselerindeki artışın yüksek bir "Musk primi" içerdiği yorumunu yaptı.

SEC'e sunulan belgelere göre, SpaceX 2025'te 4,9 milyar dolar, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 4,28 milyar dolar zarar açıkladı.

Musk "dünyanın ilk trilyoneri" oldu

SpaceX'in halka arzı, CEO Elon Musk'ı resmi olarak dünyanın ilk trilyoneri yaptı.

Halka arzın ardından yapılan hesaplamalara göre, Musk'ın diğer varlıkları da dikkate alındığında toplam serveti 1 trilyon doları aştı.

Forbes verilerine göre Musk, en yakın takipçileri olan Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in yaklaşık 300'er milyar dolarlık servetini dörde katladı.

Musk'ın bu hızlı servet artışı ABD'de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Vermont Senatörü Bernie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, söz konusu serveti ülkede yükselen enflasyon ve gelir adaletsizliğinin bir sembolü olarak nitelendirdi.