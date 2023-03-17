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Ekonomi

S&P: Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün makro etkisi şimdilik sınırlı görünüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) geçen haftaki hızlı çöküşünün makro etkilerinin sınırlı olacağının düşünüldüğünü bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
S&P: Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün makro etkisi şimdilik sınırlı görünüyor Fotoğraf: Nikolas Liepins/AA

Washington

S&P'den yapılan açıklamada, SVB'nin çöküşünün makro etkisinin şimdilik sınırlı göründüğü aktarıldı.

Açıklamada, "SVB'nin geçen haftaki hızlı çöküşü, finans piyasalarında sarsıntılara yol açtı. Çöküşün tam etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olsa da şimdilik makro etkilerin sınırlı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel piyasalarda 2008'den bu yana yaşanan en büyük banka iflasıyla oynaklık görüldüğü belirtilen açıklamada, ABD hükümetinin SVB'nin çöküşünden kaynaklanan zararı gidermek için hızla harekete geçerek piyasaları biraz sakinleştirdiği kaydedildi.

"Merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesini bekliyoruz"

Açıklamada, en olası makro etkinin tüketici güveninde görülebileceğine işaret edilerek, mevcut olayların nasıl sonuçlanabileceği ve sürecin harcama ile talebi azaltabileceği konusundaki belirsizlik olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Ratings Küresel Başekonomisti Paul Gruenwald, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için politika faizlerini artırmaya devam etmesini beklediklerini belirtti.

Gruenwald, "Bankacılık sektöründe her şey netlik kazanana kadar hız biraz daha ılımlı olabilir ancak faiz artırım döngüsüne şimdi ara vermek, merkez bankalarının açıkça kaçınmak istediği bir sonuç olan enflasyonla mücadele eğrisinin gerisinde kalma riskini taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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