New York borsasında S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi.

S&P 500 ve Nasdaq, çip hissesi satışları ve jeopolitik risklerle bir ayın en düşük seviyelerini gördü New York borsasında S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, teknoloji hisselerindeki satış dalgasının derinleşmesi ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerine indi.

Geçen hafta cuma günü sert düşen çip hisselerindeki toparlanmayla güne pozitif seyirle başlayan Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, satış baskısının yeniden başlamasıyla kazançlarını geri verdi.

Piyasaların açılışından bir süre sonra gün içi zirvelerine çıkan endekslerin yükseliş ivmesi kısa sürdü. Halihazırda yaşanan kayıplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'ye ait Apache helikopterini düşürdüğünü ve buna yanıt vereceklerini açıklaması sonrasında arttı.

Gün içinde 51.260,92 puana kadar çıkan Dow Jones endeksi, Trump'ın açıklaması sonrasında yüzde 1,1 düşüşle 50.211,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,3 azalarak 7.237,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,7 düşüşle 24.980,38 puana indi ve son bir ayın en düşük seviyelerini gördü.

Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi eden Dow Jones endeksi TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 50.716,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 kayıpla 7.342,62 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,68 azalarak 25.495,37 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de yarın açıklanacak mayıs ayı tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü gerçekleşmesi beklenen SpaceX'in halka arzı öncesinde temkinli bir duruş sergilediğini belirtiyor.