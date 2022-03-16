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Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılımıyla Brüksel’de NATO ülkelerinin savunma bakanlarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek için bir araya geldiği toplantıda aile fotoğrafı veriliyor.
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Ekonomi

Sivas'ta üretilen "motorun kalbi" 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor

Sivas'ta faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği, "motorun kalbi" olarak adlandırılan eksantrik milleri, 70ten fazla ülkeye satılıyor.

Serhat Zafer   | 16.03.2022
Sivas'ta üretilen "motorun kalbi" 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde 60 bini kapalı 132 bin metrekare alanda faaliyet yürüten Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ), Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünyaca ünlü firmalara, otomobil, ağır vasıta, lokomotif ve gemi jeneratörlerinin motorlarında kullanılan eksantrik mili (kam mili) tedarik ediyor.

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine, fabrikalarında bin çalışanla birçok araç için eksantrik mili ürettiklerini söyledi.

Dünyada en çok ve farklı türde motor parçası üreten firma olduklarına dikkati çeken Mavuş, "Eksantrik milinin 3 bine yakın çeşidi var. Bunun yanında eş parçalarıyla alakalı çalışmalar ve üretimler devam ediyor." dedi.

"Dünyada bu alanda faaliyet gösteren en büyük şirketlerden birisiyiz"

Mavuş, yıllık 3 milyonun üzerinde eksantrik mili üretim kapasiteleri olduğunu ve bunu sonuna kadar kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eksantrik milinin yanı sıra blok üretimleri, toz metal ve dişli üretimleriyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren en büyük şirketlerden birisiyiz, birçok müşterimiz bizi tanıyor ve kalitemizi her yerde arıyor. Ülkemizi bütün dünyada temsil ediyoruz ve elimizden geldiği kadar layık olmaya çalışıyoruz. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Afrika'da bizimle çalışan müşterilerimiz mutlu oluyor. Hem ihracat yapıyoruz hem ithalattaki zafiyeti doldurmuş oluyoruz."

Gelişmiş ülkelerin de aralarında bulunduğu 70'ten fazla ülkeye eksantrik mili ihracatı yaptıklarına değinen Mavuş, değişime ayak uydurduklarını anlattı.

Mavuş, savunma sanayi başta olmak üzere çok farklı alanlarda da faaliyet göstermeyi hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savunma hava araçlarımızda da ESTAŞ önemli görevler üstlenmiş durumda. Sadece üretim yaparak değil, dizayn aşamasından başlamak üzere bütün imkanlarımızı yerli ve milli bu tarz projelerin başarılı olabilmesi için sonuna kadar kullanıyoruz. Bir ticari kaygının ötesinde her çalışanımız savunma sanayinin herhangi bir eksiği olmaması için ne gerekirse yapmaya hazır."

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