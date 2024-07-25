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Ekonomi

Şişecam'ın Karabük'te kum hazırlama tesisinin yapısal çelik işlerini KARÇEL üstlendi

KARÇEL AŞ, Şişecam'ın Karabük'te yer alan Camiş Madencilik AŞ. Karabük Kum Hazırlama Tesisi kapasite artışı inşaat yapım işleri projesi kapsamında fabrikanın yapısal çelik imalat ve montaj işleri de dahil tüm bina inşaat işlerini üstlendi.

Yusuf Korkmaz  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Şişecam'ın Karabük'te kum hazırlama tesisinin yapısal çelik işlerini KARÇEL üstlendi

Karabük

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, Şişecam Genel Merkezi'nde 9 Temmuz'da düzenlenen sözleşme imza törenine KARÇEL AŞ. Genel Müdürü ve Şişecam yöneticilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Karçel AŞ'nin 2020 yılından itibaren Şişecam'ın bugüne dek yurt içi ve yurt dışı birçok projesinde çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Şişecam'ın iş ortaklarından biri konumunda yer alan KARÇEL AŞ'nin, güçlü yönetim anlayışıyla sürdürülebilir başarıyı hedeflerken, iş stratejilerini ve operasyonel süreçleri etkin bir şekilde yönettiği aktarılan açıklamada, "Şirketin yönetim kadrosu, hızla değişen küresel ekonomik dinamiklere uyum sağlamak için vizyoner ve yenilikçi yaklaşımlar benimsemektedir. Bu yaklaşımlar hem iç verimliliği artırmakta hem de dış paydaşlarla sağlam ilişkiler kurarak uzun vadeli başarıyı garanti altına almaktadır." ifadelerine yer verildi.

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