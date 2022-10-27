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Ekonomi

Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı

Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Eylül tarihli bilançolar için de geçerli olacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 27.10.2022
Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını bu yıl sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden muaf olacak.


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