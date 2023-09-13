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Ekonomi

Sinop'ta "kestane gal arısı" kestane ve bal üretimini tehlikeye düşürüyor

Sinop'ta önemli bir geçim kaynağı olan kestane ağaçlarında "gal arısı" zararlısının yaygın olarak görülmesi, kestane ve balında üretimi olumsuz etkiledi.

Kenan Türkseven  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Sinop'ta "kestane gal arısı" kestane ve bal üretimini tehlikeye düşürüyor Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin önemli kestane üretim merkezlerinden biri olduğunu, son yıllarda neredeyse tüm kestane ağaçlarına gal arısının zarar verdiğini söyledi.

Kestane gal arısının zararlarının her geçen yıl etkisini artırdığını dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Sinop'ta gal arısı 2020 yılında ilk Türkeli ilçemizde görülmeye başlandı, oradan sonra Ayancık'ta görüldü. Şu anda Erfelek'te aşırı derecede yaygınlaştı. Üreticimiz mağdur oluyor ve verim düşüyor, dolayısıyla kestane ağaçlarının kurumasına da sebep oluyor. Örneğin önceki yıllarda Erfelek'te 400-500 ton olan üretimimizin bu sene hem gal arısı hem de mevsimsel değişiklik sebebiyle 40 ton civarına kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu durum da yaklaşık yüzde 90 kayıp demektir."

Önlem alınmazsa kestane ağacı varlığının tehlikeye gireceğini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Yetkililerden bir an önce gal arısı ile mücadeleyi hızlandırmalarını bekliyoruz. Hızlı mücadele edilmezse Sinop'ta kestane balından ve kestane meyvesinden artık söz etmemiz mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Tarım ve Orman teşkilatlarını, Sinop Üniversitesini ve siyasetçileri kestane ağacının kurtarılması için acil göreve davet ediyoruz. Çünkü kestanenin geleceği tehlike altında. Kestane bizim yöredeki yaşayan vatandaşlarımızın gelirini doğrudan etkiliyor. Çok önemli gelir kaynağımızı kaybedeceğiz."

Kestane üreticisi Şerafettin Ayar ise önceki yıllarda ortalama yılda 2,5 ton kestane üretimi yaptığını bu yıl ise 200 kilogram kestane bile alamayacağını vurgulayarak, "Kestane ağaçlarında kurumalar başladı. Gal arısı yüzünden kestanede çok büyük kayıplar var. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

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