Dolar
39.73
Euro
45.62
Altın
3,363.32
ETH/USDT
2,257.80
BTC/USDT
101,858.00
BIST 100
9,155.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu
logo
Ekonomi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndaki esnemenin Türk ihracatçılara rekabet avantajı sağlaması bekleniyor

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın basitleştirilmesine yönelik yasal düzenleme konusunda anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından gözler söz konusu kararın etkilerine çevrildi.

Fatma Eda Topcu  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndaki esnemenin Türk ihracatçılara rekabet avantajı sağlaması bekleniyor

İstanbul

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin üye ülke temsilcileri ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (CBAM) basitleştirilmesine yönelik yasal düzenleme konusunda anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından gözler söz konusu kararın etkilerine çevrildi.

Yapılan açıklamada, kurallarda yapılacak değişiklikle sınırda karbon vergisi kapsamına giren ürünlerde yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmaların CBAM şartlarından muaf tutulacağı duyurulmuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör tahminlerine göre, CBAM düzenlemelerinin esnetilmesiyle her yıl 50 tondan az düzenlenmiş ürün ithal eden firmaların karbon tarifelerinden muaf tutulmasının şirketler üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.

"Avrupa tarafı bu düzenlemeyi küçük ihracatçıları ezmeden hayata geçirme çabasında"

Carbonaires Limited Yönetici Ortağı Rasih Öztürkmen, AA muhabirine, AB'nin CBAM düzenlemesinde yer alan bu adımın rahatlama gibi görülmekle beraber, uygulamada oldukça sınırlı bir etki alanına sahip olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye gibi AB ile yoğun ticaret yapan bir ülke açısından bakıldığında, bu sınırın çelik, alüminyum veya çimento gibi sektörlerde çok kolay aşılabildiğine işaret eden Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Yani düzenli olarak ihracat yapan şirketler, birkaç sevkiyatla dahi bu sınırı geçebilir. Bu nedenle bu muafiyet daha çok tek seferlik veya çok küçük hacimli ihracatçılara yönelik. Yine de sembolik önemi büyük; Avrupa tarafı bu düzenlemeyi küçük ihracatçıları ezmeden hayata geçirme çabasında olduğunu göstermek istiyor.

Ancak asıl mesaj şu; CBAM kapsamına girmeyen şirketler bile orta vadede karbon raporlama, şeffaflık ve sürdürülebilir üretim gibi alanlarda hazırlık yapmak zorunda kalacak. Avrupa'da karbon ayak izi artık sadece bir regülasyon konusu değil, aynı zamanda ticaretin yeni kalite standardı haline geliyor. Türk ihracatçılar için bu süreç, bir maliyet kalemi değil, rekabet avantajı fırsatı olarak görülmeli. Bugünden başlayan firmalar sadece CBAM'a uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda AB’deki büyük alıcılar nezdinde de tercih edilen tedarikçi olurlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay'a kan bağışı yapanlar adına fidan dikilecek
Ankara Valiliğinden vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısı
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan, İstanbul'daki İİT toplantısına övgü
Bahçeli: ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisini bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır
Uzmanlar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların silahlanma yarışını artıracağı görüşünde

Benzer haberler

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndaki esnemenin Türk ihracatçılara rekabet avantajı sağlaması bekleniyor

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndaki esnemenin Türk ihracatçılara rekabet avantajı sağlaması bekleniyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet