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Ekonomi

SGK merkezleri borçlanma başvuruları için yarın da mesai yapacak

Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşların borçlanma başvuruları için yarın 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Fırat Taşdemir   | 30.12.2022
SGK merkezleri borçlanma başvuruları için yarın da mesai yapacak

Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

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