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Ekonomi

Seracılığın merkezi Elmalı'da kuraklığa "yağmur suyu hasadı" ile çözüm

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle sulama suyu sorununun yaşandığı Antalya'nın Elmalı ilçesinde Yağmur Suyu Hasadı Projesi ile seraların çatısından oluklarla yapay havuzlara akıtılan sular örtü altı üretimi güçlendirdi.

Süleyman Elcin  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Seracılığın merkezi Elmalı'da kuraklığa "yağmur suyu hasadı" ile çözüm Fotoğraf:Orhan Çiçek/AA

Antalya

Antalya'nın Elmalı ilçesinde uygulanan Yağmur Suyu Hasadı Projesi ile üreticiler, sulama sorununu, seraların üzerinden oluklarla yapay havuzlara aktarılan yağmur suları ile çözdü.

Türkiye'de son yıllarda etkisini gösteren iklim değişikliği ve kuraklık, en çok tarımsal üretimi etkiliyor.

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Örtü altı tarımda Türkiye'de lider konumda bulunan Antalya'da yayla seracılığı yapan çiftçiler, özellikle yaz aylarında kuraklığa bağlı sulama suyu problemi yaşıyor.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin bu sorunu çözmesi ve sürdürülebilir tarım yapmaları amacıyla Yağmur Suyu Hasadı Projesi'ni uygulamaya koydu.

Proje kapsamında ilçedeki bazı çiftçiler, seraların üzerine monte ettikleri oluklar ve kanallar aracılığıyla yağmur sularını yapay havuzlarda biriktiriyor.

Bu havuzlarda toplanan sular, damlama sistemiyle seralarda sulama suyu olarak kullanılıyor.

"Elmalı'da 23 bin dekar örtü altı üretim yapılıyor"

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, AA muhabirine, seracılığın merkezi Elmalı'nın kuraklık stresi çeken bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçede özellikle yaz aylarında üretimin yoğun bir şekilde yapıldığını belirten Boğatimur, "Elmalı'da 23 bin dekarda örtü altı üretim yapılıyor. Suya çok ihtiyacı olan bir ilçeyiz. İlçede yer altı suları kullanılarak üretim yapılıyor. Barajlar var ama yeterli olmuyor." dedi.

İlçede yüzey sularının yeterli olmaması nedeniyle çareler üretmeye başladıklarına işaret eden Boğatimur, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği' ve Bakanlığımızın 'Türkiye Yüzyılı'nda Bir Damla da Sen Ol' çağrısıyla suyun değerini çiftçilerimizle paylaşmaya başladık. Su verimliliği ve suyun doğru kullanımıyla ilgili eğitimler verdik ve ardından Yağmur Suyu Hasadı Projesi'ni oluşturduk." diye konuştu.

"Proje ile yer altı su rezervlerimize hiç dokunmuyoruz"

Proje ile seraların çatısındaki yağmur suyunun oluklarla havuzlarda biriktirildiğini ve ardından damlama sulama sistemiyle tarımsal üretime kazandırıldığını vurgulayan Boğatimur, şöyle devam etti:

"İlçede 25 çiftçi 795 dekar alanda yağmur suyu hasadı yapıyor. Bu projeye başlayan çiftçilerimiz hiç yer altı suyu kullanmamaya başladı. Çok mutluyuz. İlçede projeyi yaygınlaştırmak için çabalıyoruz. Proje ile yer altı su rezervlerimize hiç dokunmuyoruz. Yağmur suyunu geri dönüştürerek seraya can suyu olarak veriyoruz. Su maliyetlerinin azaltılması anlamında çiftçimize de destek oluyoruz, doğaya da büyük hizmet veriyoruz. Gelecekte su sorunu yaşamamak için suyu bu şekilde verimli kullanmak istiyoruz. Uygulama sadece bir su tasarrufu değil, sürdürülebilir bir tarım için de bir model niteliğinde."

Çiftçi Erkan Acaroğlu da kış aylarında Kumluca'da, yaz aylarında ise Elmalı ilçesinde üretim yaptıklarını söyledi.

Elmalı'da 210 dönüm alanda örtü altı üretim yaptıklarını ifade eden Acaroğlu, "Su ihtiyacını karşılamak için yağmur suyu hasadına başladık. 10 bin tonluk bir yapay havuz yaptık. Seraların üzerindeki sular oluklardan bu havuza akıyor. Buradan da ürünlere veriyorum. Daha önce yer altı suyunu kullanıyordum. Hem maliyetlerimiz düştü hem de yer altı sularına hiç dokunmuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Acaroğlu, yeni yapacağı seralar için de 30 bin tonluk yeni bir havuz yapmayı planladığını dile getirdi.

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