Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.
Ankara
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