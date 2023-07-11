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Ekonomi

Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Zeynep Duyar  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacak

Ankara

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