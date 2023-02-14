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Ekonomi

Selçuk Ecza Deposu'ndan deprem bölgesi için 10 milyon TL'lik bağış

Selçuk Ecza Deposu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AFAD'a 10 milyon TL nakdi bağışta bulunacak.

Muhammed Said Tanıl   | 14.02.2023
Selçuk Ecza Deposu'ndan deprem bölgesi için 10 milyon TL'lik bağış

İstanbul

Selçuk Ecza Deposu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 14 Şubat 2023 tarihli toplantısında, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 10 milyon TL nakdi bağışta bulunulmasına ve 10 milyon TL'lik söz konusu bağışın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir."

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