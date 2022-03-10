Dolar
14.75
Euro
16.36
Altın
1,983.50
ETH/USDT
2,598.80
BTC/USDT
39,310.00
BIST 100
2,042.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Çamlıca’dan yayındayız İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Silivri'den yayındayız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü
logo
Ekonomi

SEDEC 2022 ile artan savunma harcamalarının Türk sanayisine çekilmesi hedefleniyor

SEDEC 2022 etkinliği, güvenlik ve savunma harcamalarına yönelik olarak tüm dünyadan ihtiyaç makamlarını, son kullanıcıları ve satın alma heyetlerini, Ankara'da Türk sanayicileriyle buluşturacak.

Göksel Yıldırım   | 10.03.2022
SEDEC 2022 ile artan savunma harcamalarının Türk sanayisine çekilmesi hedefleniyor

Ankara

SEDEC'ten yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinde KOBİ düzeyindeki üreticileri, ihtiyaç makamları, Türkiye ve yurt dışındaki ana yüklenicilerle buluşturan iş geliştirme etkinliği SEDEC 2022, bu yıl 3'üncü kez kapılarını açacak. Etkinlik, 50'den fazla ülkeden katılımcılarla 28-30 Haziran'da Ankara Congresium'da yapılacak.

Katılımcılar ve davetliler ilk gün yapılacak ve anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma tedarik zinciri konularını kapsayan bir konferansla güvenlik alanındaki son gelişmelere ilişkin bilgi edinecek, ayrıca katılımcılar etkinlik süresince devam eden seminerlere, çalıştaylara (workshoplara) ve B2B/B2G'lere katılma hakkını elde edecekler. Sektöre kayıtlı ziyaretçiler ise katılımcıların stantlarını gezerek firmaların yeteneklerini ve teknolojinin sunduğu imkanları görebilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDEC Üst Yöneticisi Murat Doruk, dünyada yaşanan son gelişmelerin, ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarında güvenlik ve savunma için ayırdıkları bütçeleri artırmalarına yol açtığını belirtti.

Bu kapsamda uzun süredir bütçelerinde güvenlik ve savunma harcamalarını yükselten Orta Doğu, Asya ve Pasifik ülkelerine Avrupa ülkelerinin de katılacağını ifade eden Doruk, "Güvenlik ve savunma tedarik zincirinde oldukça ileri seviyede teknolojik üretim yapan Türk firmaları için artan bu bütçelerden azami payı almak bir hedeftir. Bu çerçevede düşünüldüğünde, SEDEC 2022, ülkelerin ihtiyaç makamlarıyla Türk sanayicilerinin bir araya geleceği ve böylece Türk firmalarının, dünya genelinde artan bütçelerden alacağı payı artırabileceği, en yakın tarihli buluşma zemini olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, coğrafi konumu nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini, bunun sınır güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Doruk, şunları kaydetti:

"Güvenlik sınırdan başlar. Zayıf sınırları olan ülkelerin anayurt güvenliğinde zafiyet göstermesi ve nihayetinde insani ve ekonomik kayıplara uğraması kaçınılmaz olur. Öncelikle sınırlarımızın güvenliğini azami derecede sağlamalıyız. Sınırları güvende olan bir ülkenin ana yurdu, halkı ve ekonomisi tehlikede değildir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UAEA: Ukrayna'daki iki nükleer santralden uzaktan veri akışı kesildi
Japonya gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde 'yabancı öğrencilere' öncelik verecek
Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti
Pfizer, Kovid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu için klinik deneylere başladı

Benzer haberler

SEDEC 2022 ile artan savunma harcamalarının Türk sanayisine çekilmesi hedefleniyor

SEDEC 2022 ile artan savunma harcamalarının Türk sanayisine çekilmesi hedefleniyor

Türkiye milli savunma sanayisinden güç alıyor

Savunma sanayisi yatırımlarına kredi desteği

Preveze denizaltısının 'kalbi' millileşti

Preveze denizaltısının 'kalbi' millileşti