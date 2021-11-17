Dolar
10.45
Euro
11.83
Altın
1,863.48
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,692.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Ekonomi

Sberbank, Akkuyu NGS'ye 800 milyon dolar kredi sağlayacak

Rus bankası Sberbank'ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı için 800 milyon dolarlık kredi sağlayacağı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 17.11.2021
Sberbank, Akkuyu NGS'ye 800 milyon dolar kredi sağlayacak

Moskova

Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın santralin ilk kreditörü olduğu hatırlatıldı.

Sberbank'ın, Rosatom'un yan kuruluşu Akkuyu Nükleer AŞ'ye yeni bir kredi vereceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Anlaşma kapsamında, Akkuyu Nükleer AŞ'ye 7 yıllık vadeyle 800 milyon dolarlık kredi sağlanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anatoliy Popov, Akkuyu NGS'nin Sberbank için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Yeni verdiğimiz krediyle Rosatom uluslararası projelerindeki ana kredi sağlayıcı konumunu sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk reaktörün 2023'te işletmeye girmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 vakalarının arttığı Güney Kore'de 'hatırlatma dozu' uygulamasına hız verilecek
Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Benzer haberler

Sberbank, Akkuyu NGS'ye 800 milyon dolar kredi sağlayacak

Sberbank, Akkuyu NGS'ye 800 milyon dolar kredi sağlayacak

Rosatom, Türkiye'nin yeni nükleer güç santrali projelerinde yer almak istiyor